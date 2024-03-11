Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» получил «Оскар»

Премию «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» получила картина украинского режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе».

Выйдя на сцену за наградой, сказал, что, вероятно, оказался первым, кто был бы рад никогда не снимать фильм, принесший ему «Оскар». По его словам, он с готовностью отдал бы награду за то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину.

«Я лишь хочу напомнить, что вчера была годовщина со дня атаки на мариупольский роддом. Это важный факт, это символический момент, и этот момент стал символом российского вторжения, а также символом военных преступлений, которые они совершили там», — сказал Чернов журналистам после церемонии вручения «Оскара».

«Надеюсь, что напомню нашим фильмом всем, что это гуманитарная катастрофа, а не политический вопрос. Это чрезвычайная гуманитарная ситуация, вопрос поддержки мирных жителей, которые подвергаются атакам и гибнут», — добавил он.

«20 дней в Мариуполе» стал первым украинским фильмом, получившим «Оскар». Премьера состоялась в январе 2023 года на кинофестивале «Сандэнс». Там картина получила приз зрительских симпатий. Кроме того, фильму присудили награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), а его создатели получили Пулитцеровскую премию.

Главный приз «Оскара» получил «Оппенгеймер». Картина победила еще в шести номинациях.

Также во время церемонии почтили память Алексея Навального, показав фрагмент документального фильма «Навальный», в котором он сам отвечает на вопрос о своем возможном убийстве.

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