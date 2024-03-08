Мужских статуй в Екатеринбурге оказалось в 11 раз больше женских

В Екатеринбурге памятников мужчинам оказалось в 11 раз больше, чем памятников женщинам. К такому выводу пришли исследовательницы Вика Царькова и Полина Иванова, обратило внимание издание It’s My City.

Исследовательницы изучили 1260 монументов в Екатеринбурге. 60% из них изображают людей и животных. Остальные – это, например, плиты, обелиски и камни. Среди персонажей чаще всего встречаются изображения мужчин (176), животных (105), а также мужчин и женщин вместе (33).

Скульптур, изображающих только женщин, всего 32, и большинство из них (23) представляют собой декоративные статуи для украшения города, не посвященные никому конкретному.

Скульптур персонажей-женщин в Екатеринбурге оказалось семь: персонаж Галамартовна, Хозяйка медной горы, женщина с кувалдой и проводница у музея железной дороги, а также Аленушка, Фемида и Ника. Также женские образы включены в мемориал Родины-матери, памятник ВОВ и памятник 100-летию Уральского федерального университета.

Из всех 1260 скульптур, монументов и других мемориальных объектов Екатеринбурга только 2,2% (28 штук) посвящены конкретным женщинам. Лишь немногие из них изображают непосредственно женщин: 19 — это мемориальные доски, пять – кресты. Еще четыре посвящены вымышленным персонажам.

При этом в Екатеринбурге установлена 301 скульптура, изображающая конкретных мужчин: например, писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова.

Похожее исследование провело правительство Дании, пишет The Guardian. Специалисты пришли к выводу, что из 321 статуи и бюста в датских городах лишь 31 изображает женщин. В столице Копенгагене из 101 статуи большинство посвящены мужчинам (70) и животным (26). Женщинам посвящено пять монументов. Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт пообещал потратить до 50 миллионов датских крон (7,3 миллиона долларов США) на исправление этого дисбаланса.

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