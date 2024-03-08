Лыжная гонка в Сочи закончилась массовыми травмами

По меньшей мере девять лыжниц попали в больницу после участия в Спартакиаде в Сочи. Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Девушки столкнулись из-за плохой видимости на склоне.

Спортсменки участвовали в гонке на 10 километров в рамках зимней Спартакиады в селе Эстосадок в Красной поляне. Как сообщает РИА «Новости», дистанцию не смогли завершить 14 участниц: на скоростном участке трассы произошел массовый завал.

Судя по кадрам с места событий, соревнование проходило в условиях плохой видимости. Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала РИА «Новости», что одна лыжница в результате падения получила перелом. Вяльбе также усомнилась, что причиной завала стали погодные условия.

«Есть травмированные, ушибы, один перелом, но давайте мы не будем пока говорить о количестве, людей увезли в больницу […] И насчет видимости, не сказать, что там вообще прям ничего не видно было, девочки упали — и так по кругу дальше», — сказала она.

Также Вяльбе выразила мнение, что причин для переноса женского масс-старта на другую дату изначально не было.

Позднее глава Федерации лыжных гонок сообщила телеграм-каналу Shot, что переломы получили три лыжницы. Один из участников соревнований сказал Shot, то причиной инцидента могла стать плохо подготовленная трасса. По его словам, за час до начала гонки на трассу выпустили специальную машину ратрак, из-за чего снег стал слишком мягким, а сверху образовалась корка льда.

«Осторожно, новости» со ссылкой на одного из участников соревнований также пишут о плохой подготовке трассы.

«С самого утра был сильный туман. Ребята понимали, что будут серьезные падения. Девочки стартанули и на первом же спуске все упали. Не от неопытности, а чисто из-за того, что ты не видишь, куда едешь. Лично мой товарищ помогал спортсменке с открытым переломом руки. И таких травм куча, кто-то с пробитой головой и сломанной шеей и ушибами», — рассказал собеседник издания.

РИА «Новости» опубликовали фотографии лыжницы Дарьи Ермаковой, которые та выложила в своих соцсетях. Судя по кадрам, в результате заезда в Сочи она получила травмы головы. «Чуваки, вот я вам говорила про погоду. Вот вам и погодка. Гонка прошла удачно, ставлю 10/10», — написала Ермакова.

«Осторожно, новости» без ссылок на источники пишет, что одна из лыжниц сломала руку, еще одна получила черепно-мозговую травму.

8 марта в селе Эстосадок также должен был состояться масс-старт на 15 километров у юношей. Его перенесли на 9 марта.

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