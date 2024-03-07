Сидевшего за убийство экс-бойца ЧВК Вагнера вновь осудили по той же статье

Череповецкий городской суд Вологодской области приговорил экс-бойца ЧВК Вагнера Алексея Кочина к восьми годам колонии строгого режима по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК). Приговор был вынесен еще в декабре 2023 года, в феврале его утвердил суд апелляционной инстанции. На это обратила внимание «Верстка».

В приговоре суда говорится, что 6 августа прошлого года 41-летний Кочин проводил время в Череповце в компании знакомого. Вместе они познакомились с 73-летним местным жителем, который пожаловался, что его периодически избивает сын. Пенсионер пригласил мужчин в гости, где они втроем начали выпивать у него на кухне.

48-летний сын пенсионера, находившийся в квартире, возмутился из-за того, что его отец снова выпивает. Тогда Кочин зашел в комнату к сыну нового знакомого и избил его руками и ногами по голове, шее, туловищу и рукам. Знакомый Кочина на суде рассказал, что пригласивший их в дом пенсионер плакал и просил не убивать его единственного сына. Также он сообщил, что вместе с пенсионером они пытались остановить Кочина, но тот был сильнее их.

Вернувшаяся домой мать погибшего обнаружила его в крови и без признаков жизни. Врачи диагностировали у пострадавшего тупую травму головы, шеи и грудной клетки, а также ушиб головного мозга. Вскоре после этого он скончался.

Кочина задержали и арестовали 8 августа. На суде он частично признал вину. По его словам, он не бил мужчину ногами, а лишь «несильно ткнул его два раза кулаком в грудь и в правый глаз». В сентябре судебно-психиатрическая комиссия выявила у него эмоциональную неустойчивость, раздражительность, ослабление самоконтроля и трудности в конструктивном разрешении конфликтов.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел участие Кочина в войне в Украине, наличие у него награды ЧВК Вагнера и благодарности от главы аннексированной Луганской области. Также суд признал смягчающим обстоятельством «противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления».

«Верстка» выяснила, что ранее Кочин уже был дважды судим за причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. В 2016 году его приговорили к семи годам колонии строго режима, но в 2020 году он освободился условно-досрочно. В 2022 году Кочин получил 11,5 лет колонии особого режима за то, что он избил до смерти свою девушку. Будучи пьяным, он нанес ей не менее 13 ударов по голове.

Тогда на суде он полностью признал вину и рассказал, что и ранее избивал девушку, когда у них случались конфликты. Череповецкий участковый сообщил, что погибшая трижды обращалась в полицию с жалобами на Кочина, но силовики отказывали ей в возбуждении дела.

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