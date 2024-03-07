Кризис в Китае вынуждает женщин бороться с насаждаемыми «традиционными ценностями» 

Экономический кризис в Китае заставляет женщин отказываться от традиционных ценностей — семье и детям они предпочитают карьеру и одиночество. Об этом пишет агентство Reuters.

«Вне зависимости от того суперуспешны вы или заурядны, женщины по-прежнему вынуждены идти на огромные жертвы ради семьи», — сказала журналистам копирайтер и феминистка Чай Ванру. По ее словам, институт брака в Китае несправедлив по отношению к женщинам. Сама она, как и многие девушки и женщины сегодня в Китае предпочитает оставаться незамужней и бездетной, вопреки проводимой властями страны политике.

«Многие женщины из предыдущих поколений, вышедшие замуж, пожертвовали саморазвитием и карьерой, но так и не получили обещанного счастья. Жить собственной жизнью сегодня и без того достаточно сложно», — отметила она.

В 2023 году лидер КНР Си Цзиньпин посетил Всекитайский съезд женщин, который проходит раз в пять лет. Там он заявил, что женщина должна помогать строить «социализм с китайской спецификой», для чего нужно озаботиться созданием семьи.

«Мы должны активно способствовать формированию нового типа культуры брака и деторождения», — заявил он. С такой риторикой глава Китая выступает уже не первый год. В 2021 году он заявлял о важности гендерного равенства, но при этом подчеркивал, что китайские женщины должны быть «хорошими женами и хорошими матерями».

Тем не менее, по официальным данным, в 2021 году количество одиноких китайцев старше 15 лет достигло рекордной отметки в 239 миллионов человек. А в 2022 году до исторического минимума снизилось количество заключенных в стране браков.

«Феминистский активизм, фактически, запрещен в Китае, но отказ от брака и рождения детей стал сегодня своего рода ненасильственным способом неповиновения политике, которую насаждает патриархальное государство», — сказала журналистам американская феминистка китайского происхождения Лю Пин.

По данным опроса, проведенного китайскими властями в 2021 году среди 2900 живущих в городах незамужних женщин, 44% — не планируют выходить замуж. В свою очередь, средний возраст заключения брака в стране в 2020 составил почти 29 лет, тогда как в 2010 не достигал и 25.

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