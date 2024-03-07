ФСБ убила оскорбившего Лукашенко беларуса

В Карелии сотрудники ФСБ при задержании убили 49-летнего беларуса Николая Алексеева. В спецслужбе утверждают, что он якобы планировал теракт в городе Олонец по заданию украинских спецслужб.

«Интерфакс» не называет имя убитого, но сообщает, что мужчина 1974 года рождения был членом запрещенного в Беларуси националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.

По версии ФСБ, он собирал и передавал украинским спецслужбам информацию об объектах транспортной инфраструктуры и органах исполнительной власти региона.

«Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ. В нем также отмечается, что при задержании он якобы оказал сопротивление и начал стрелять по силовиками.

Телеграм-канал Astra, ссылаясь на собственные неназванные источники, пишет, что уголовное дело о подготовке к теракту (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК) против Алексеева завели в день его убийства.

Смерть Алексеева подтвердил беларусскому изданию «Наша Ніва» один из его сыновей Влад. Он также рассказал, что его мать поехала в карельский морг, где сотрудники ФСБ отобрали у нее телефон.

Николай Алексеев участвовал в протестах, которые захлестнули страну в 2020 году после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко объявил себя победителем. Убитый активист также выступал против российского вторжения в Украину.

Baza и Shot пишут, что Алексеев находился в розыске с сентября 2022 года за оскорбление Александра Лукашенко.

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