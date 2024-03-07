Обвинившую главу команды в домогательствах сотрудницу Red Bull Racing отстранили от работы

Сотрудницу команды «Формулы-1» Red Bull Racing, которая обвинила руководителя Кристиана Хорнера в домогательствах, отстранили от работы. Об этом сообщают Financial Times и The Telegraph.

Ранее команда провела внутреннее расследование и пришла к выводу, что Хорнер невиновен. При этом Red Bull Racing не стала публиковать результаты этого расследования и не назвала имя адвоката, который им руководил, пишет FT.

Издания отмечают, что несмотря на отстранение от работы сотруднице сохранили ее зарплату. Будет ли она обжаловать решение команды или обращаться в суд, пока неизвестно.

5 февраля голландское издание De Telegraaf со ссылкой на несколько анонимных источников сообщило, что сотрудница Red Bull Racing обвинила Кристиана Хорнера в «неподобающем поведении». Британский таблоид The Sun пишет, что Хорнер якобы отправил ей «сотни сообщений сексуального характера». Сам Хорнер категорически отрицал эти обвинения и, по сообщениям СМИ, подал на De Telegraaf в суд.

Пока в отношении Хорнера шло расследование, журналисты получили с анонимной почты несколько десятков скриншотов. Как утверждается, там была переписка Хорнера и обвинившей его в домогательствах женщины в WhatsApp, пишет The Telegraph. Сам Хорнер пригрозил судебным иском всем, кто опубликует эти скриншоты. Подтверждать или опровергать их достоверность он не стал. Руководитель команды Mercedes Тото Вольф призвал руководство «Формулы-1» принять меры в отношении Хорнера.

Financial Times пишет, что обвинения против главы команды Red Bull омрачили начало чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который стартовал 2 марта в Бейруте.

50-летний Кристиан Хорнер возглавляет команду Red Bull Racing с 2005 года. Он женат на участнице поп-группы Spice Girls Джерри Халлиуэлл.

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