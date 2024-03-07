Экс-наемник ЧВК Вагнера жестоко избил бывшую жену и отделался штрафом

В Челябинске бывший наемник ЧВК Вагнера получил штраф в пять тысяч рублей за жестокое избиение бывшей жены после того, как принес в суд свои медали. Об этом сообщает местное издание 74.ру.

По словам пострадавшей женщины, чье имя не называется, бывший муж избил ее осенью 2022 года в присутствии детей. Он также угрожал ей пистолетом.

«Я открыла входную дверь, он [бывший муж] залетел и нанес несколько ударов в живот в коридоре. Потом он начал там колошматить кулаками по лицу, а я лицо закрыла ладошками и просила: "Хватит, хватит". Потому что боль адская была. Я там как мячик летала! Потом он схватил меня за волосы, и я увидела пистолет. А я знала, что у него он есть, он о нем не раз говорил, может быть, пневматический или еще какой. Он мне им зуб сколол: "Завалю сейчас тебя". После этого удара, видимо, я сознание потеряла. А он, видимо, меня еще пинал, потому что тело потом у меня было все черное, в синяках», — рассказала она.

После избиение врачи диагностировали у нее перелом обеих глазниц. Медикам пришлось заменить сломанные лицевые кости на титановые пластины. Кроме того, из-за полученных травм пострадавшая стала терять зрение.

Женщина обратилась в полицию и по факту избиения возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 1 статьи 112 УК).

При этом пока она лежала в больнице бывший муж присылал ей сообщения с угрозами. «Это цветочки. Подожди, что еще будет», — писал он.

Во время рассмотрения дела судья предложил бывшим супругам примириться, но женщина отказалась. В свою очередь, нападавший принес в суд медали «За взятие Бахмута» и «Бахмутская мясорубка», а также благодарственные письма от военного руководства.

В итоге мировой суд Курчатовского района Челябинска назначил ему штраф в пять тысяч рублей и освободил от уголовной ответственности.

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