На пытавшегося депортировать «Би-2» в Россию полицейского завели дело о взятках

4 марта в Таиланде заместитель начальника тайской полиции генерал Сурачате Хапарна и четверо его подчиненных стали фигурантами уголовного дела об организации сети подпольных онлайн-казино. Их обвиняют в неисполнении служебных обязанностей. Об этом пишет местное издание The Nation.

Ранее оппозиционер Максим Кац сказал, что именно замглавы тайской полиции Сурчате Хапарна по прозвищу Big Joke («Большая Шутка») помогал российским дипломатам добиться депортации участников группы «Би-2» из Таиланда в Россию. Сам Максим Кац принимал участие в их освобождении. 6 марта это подтвердил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который тоже помогал музыкантам:

«Против замглавы тайской полиции по прозвищу “большая шутка” (Биг Джоук) заведено уголовное дело. Это тот самый шутник, который приходил в камеру к “Би-2” за взятку от российского посольства, чтобы депортировать музыкантов в Россию», — написал он в своем телеграм-канале.

Дело против Сурачате расследует Национальная комиссия по борьбе с коррупцией Таиланда (NACC). По версии следствия, замначальника полиции и его помощники получали взятки от владельцев подпольного онлайн-казино, а взамен закрывали глаза на его работу.

24 января участников группы «Би-2» задержали после концерта на Пхукете за «некорректно оформленные организаторами документы»: они находились в стране по туристическим визам, не получив разрешение на работу. В сообщение на официальной странице группы во «ВКонтакте» музыканты утверждали, что важную роль в задержании сыграло вмешательство извне. «Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», — писали они.

Музыкантов поместили в центр задержания миграционной полиции. По словам участников группы, они находились в камере 80 человек.

Вскоре стало известно, что всех музыкантов депортируют в Израиль, но решение о депортации было отменено в тот же день после вмешательства российских дипломатов. Они хотели, чтобы музыкантов отправили в Россию.

31 января все участники группы, включая тех, у кого есть только российское гражданство, вылетели в Израиль. В их освобождении участвовали израильские дипломаты и российские оппозиционные политики.

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