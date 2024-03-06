В Туве из-за взрыва на ТЭЦ пострадали не менее 18 человек

На Шагонарской теплоэлектростанции в Улуг-Хемском районе Тувы произошел взрыв. Об этом сообщила районная администрация. Глава республики Владислав Ховалыг заявил о 18 госпитализированных.

Позже ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что один из пострадавших умер в больнице. Власти заявили, что число пострадавших достигло 23 человек.

«Правительство Тувы сообщило, что котлы ТЭЦ не пострадали. Центральное отопление выключено в связи с аварийными обстоятельствами», — говорится в сообщении районной администрации. Власти отметили, что взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным конвейером. Причины произошедшего они не уточнили.

Ховалыг отметил, что среди госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Он также сообщил, что все заступившие на смену перед взрывом сотрудники найдены. По его словам, пожар, возникший после взрыва, потушили.

Из-за взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве ввели режим ЧС регионального значения. В Шагонаре подачу тепла в связи с произошедшим временно приостановили.

Власти отменили занятия в школах города. «В связи со случившейся аварией в котельной города Шагонара занятия во всех образовательных организациях города при понижении температуры воздуха в учебных помещениях сегодня будут прекращены, но горячим питанием дети обеспечиваются. Дети передаются родителям и законным представителям», — заявила министр образования региона Елена Хардикова.

После аварии на Шагонарской ТЭЦ Следственный комитет возбудил дело о халатности (статья 293 УК).

В конце сентября 2023 года в поселке Погар Брянской области телеграм-каналы сообщили о взрывах на местной электроподстанции. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной стали обстрелы и обвинил в произошедшем ВСУ.

Обновлено — добавлена информация о погибшем и уточнено количество пострадавших

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