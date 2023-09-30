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В поселке Брянской области в результате обстрелов нарушено электроснабжение. Телеграм-каналы сообщают о взрыве на электроподстанции

11:53 • 30.09.2023

В поселке Погар Брянской области в результате обстрелов нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет. Он обвинил в произошедшем ВСУ. 

Телеграм-каналы Shot и Baza в ночь на 30 сентября сообщили о взрывах в Погаре. Они написали, что атаке подверглась местная электроподстанция. 

В поселке Брянской области в результате обстрелов нарушено электроснабжение. Телеграм-каналы сообщают о взрыве на электроподстанции
Фото: Baza

О ночных атаках также рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО сбила «воздушные цели» на подлете к Белгороду. При этом никто не пострадал, сказал Гладков. В Минобороны отчитались, что ночью 30 сентября над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО «Ураган».  

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