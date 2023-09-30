В поселке Погар Брянской области в результате обстрелов нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет. Он обвинил в произошедшем ВСУ.

Телеграм-каналы Shot и Baza в ночь на 30 сентября сообщили о взрывах в Погаре. Они написали, что атаке подверглась местная электроподстанция.

Фото: Baza

О ночных атаках также рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО сбила «воздушные цели» на подлете к Белгороду. При этом никто не пострадал, сказал Гладков. В Минобороны отчитались, что ночью 30 сентября над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО «Ураган».

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