Гренландки подали иск к Дании из-за принудительной контрацепции

В Гренландии 143 женщины подали коллективный иск к правительству Дании на шесть миллионов долларов. Они обвинили датские власти в том, что те на протяжении десятилетий принудительно устанавливали им внутриматочные спирали, сообщает Bloomberg.

В 146-страничном иске женщины описали, как датские врачи устанавливали им — инуитским девочкам-подросткам — внутриматочные спирали. Речь идет о 1960-х и 70-х годах. В документе описывается, что обычно девочек отправляли в больницу из школы. При этом им редко объясняли, что с ними собирались сделать, и никогда не спрашивали согласия на процедуру. Некоторым девочкам на момент установки спирали было по 12-14 лет.

В иске говорится, что пережитый опыт оставил им травматичные воспоминания. Некоторые получили физические увечья, многие стали бесплодными.

Bloomberg отмечает, что инуитки десятилетиями хранили молчание на эту тему. Они заговорили о проблеме лишь в 2017 году, когда одна из женщин-инуиток — Наджа Либерт — поделилась своей историей в фейсбуке. После этого датская телекомпания Danmarks Radio (DR) провела расследование. Оно показало, что в конце 1960-х внутриматочные спирали были установлены примерно у 4500 из девяти тысяч фертильных жительниц Гренландии. Рождаемость в регионе в то время снизилась более чем вдвое.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен признала, что датчане совершали в Гренландии «серьезные преступления и ошибки». В то же время она призвала дождаться результатов расследования, заказанного ее правительством, и только после этого делать какие-либо выводы. Жертвы опасаются, что они не дождутся этих результатов, так как многим из них сейчас по 70 и 80 лет.

«Очень важно, чтобы Дания взяла на себя ответственность [за произошедшее]. Игнорирование этой темы нанесет большой вред отношениям между Гренландией и Данией», — сказала член датского парламента от Гренландии от партии инуитов Аая Хемниц.

Статус Гренландии как датской колонии официально закончился в 1953 году, но Копенгаген по-прежнему контролировал систему здравоохранения острова до 1991 года. Дания до сих пор курирует внешнюю политику и безопасность в Гренландии, население которой составляет 57 тысяч человек, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что иск женщин-инуиток был подан в понедельник. Каждая потребовала компенсации в размере 300 тысяч крон (43,800 долларов США). В общей сложности женщины хотят взыскать с правительства Дании 6,2 миллиона долларов.

По данным Bloomberg, это уже третий иск о нарушении прав человека, поданный к датскому правительству от имени жителей Гренландии. Первый касался шести инуитов, которых в начале 1950-х разлучили с их семьями в рамках эксперимента по созданию датскоязычной элиты в Гренландии. В 2022 году Дания выплатила истцам компенсацию.

Второй иск от имени 26 человек оспаривал законодательство, согласно которому дети незамужних гренландок в 60-е и 70-е не имели права знать своих отцов и вступать в права наследства. По этому делу датское правительство пока не проявило решительности, пишет Bloomberg.

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