Силовики решили закупить систему для деанонимизации в телеграме

Сотрудники МВД как минимум в трех регионах — Чечне, Амурской области и Камчатском крае — заключили госконтракты на закупку системы, дианонимизующей пользователей в телеграме. На это обратил внимание журналист Андрей Захаров.

Речь идет о системе «Инсайдер» — она работает по принципу телеграм-бота «Глаз бога» и агрегирует информацию из различных баз данных. В «Инсайдере» содержатся десятки миллионов мобильных номеров из утекших баз «Яндекс. Еды», Wildberries, «Спортмастера», «Сбер.Спасибо», «Московской электронной школы» и других.

С помощью «Инсайдера» власти могут деанонимизировать пользователя, то есть узнать его id в телеграме, даже если у него нет юзернейма, а телефон скрыт.

«Вручную его [id] можно увидеть в ссылке на ваш профиль в веб-версии мессенджера или в стороннем клиенте. Боты и “Инсайдер” берут его в автоматическом режиме, а затем проверяют, какой телефон соответствует этому id. Вместе с телефоном к id присоединяются имя, все известные адреса, места работы и другая информация из утекших баз», — написал журналист.

По словам Захарова, региональные МВД закупают «Инсайдер» в составе системы мониторинга соцсетей «Демон Лапласа». С ее помощью силовики могут следить за группами, каналами, аккаунтами и чатами во «Вконтакте», телеграме и в Livejournal. Среди гражданских заказчиков «Демона Лапласа» помимо вышеперечисленных региональных МВД значатся правительства Псковской и Орловской областей, добавил Захаров.

«Важные истории» обратили внимание, что контракты на закупку лицензии «Демона Лапласа» также заключили государственный Центр гражданского воспитания молодежи Кубани, Центр закупок Республики Саха, Центр оценки качества образования из Республики Коми и Агентство по реализации молодежной политики Самарской области. Купить эту лицензию собирается государственный центр социальной помощи «Эмпатия» из Астраханской области.

«Демона Лапласа» разработал 42-летний Евгений Венедиктов. В начале своей карьеры он работал на телевидении в Великом Новгороде, а затем переехал в Москву и устроился на НТВ, где проработал пять лет. Также он был заместителем координатора московского отделения ЛДПР. Венедиктов начал разрабатывать «Демона Лапласа» в 2015 году. По словам Андрея Захарова, к 2019-му в базе было 10 миллионов номеров, а сейчас — более 76 миллионов.

В декабре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных незаконным путем. За это документ предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.

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