В США отставного военного обвинили в передаче секретов «женщине из Украины» с сайта знакомств

Отставному подполковнику американской армии, работавшему в штаб-квартире ядерных сил США, предъявили обвинение в передаче секретной информации «женщине из Украины» с сайта знакомств. Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

В нем уточняется, что 63-летний Дэвид Франклин Слейтер после отставки служил в качестве гражданского лица, но с допуском к секретной информации, в штаб-квартире Стратегического командования США, которому подчиняются американские ядерные силы.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Слейтер переписывался на сайте знакомств с человеком, который называл себя «женщиной из Украины», и передавал ему секретную информацию из сводок Страткома, касающуюся российского вторжения в Украину.

«Слейтер посещал брифинги USSTRATCOM на тему войны России против Украины, которые были обозначены как „совершенно секретные“ […]. Слейтер затем передавал секретную информацию […] через платформу для месседжей иностранного сайта знакомств его сообщнику, который представлялся женщиной, живущей в Украине», — говорится в предъявленном Слейтеру обвинении.

При этом в пресс-релизе отмечается, что собеседник Слейтера часто прямо просил у него секретные данные и называл его «мой тайный любовник-информатор» и «мой тайный агент».

В пресс-релизе приведены несколько цитат из переписки Слейтера. «Дорогой, что там на экранах в особой комнате? Очень интересно», — говорилось в одном из сообщений. «Дэйв, сладкий мой, спасибо за ценную информацию», — писала «женщина из Украины» в другом. «Ты мой тайный агент! Люблю», — поблагодарила она Слейтера за очередную порцию секретных данных.

С кем именно и на каком сайте переписывался Слейтер в пресс-релизе американского Минюста не уточняется. Предъявленные обвинения грозят отставному подполковнику лишением свободы на срок до 10 лет.

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