Жителя Новосибирска приговорили за убийство его несовершеннолетней девушки

Советский районный суд Новосибирска приговорил Хушнуда Хамроева к 15 годам и 6 месяцам колонии по делу об убийстве 17-летней девушки Анастасии Раковой. На это обратило внимание «Сибирь.Реалии».

Хамроев убил Ракову в июле 2022 года. Подростки, которые стали очевидцами преступления, рассказали, что он подбежал к девушке и начал бить ее ножом в живот и шею. В решении суда говорится, что Хамроев нанес ей не менее 17 ударов.

После убийства он побежал в ближайший лес. Его задержали на следующий в Новосибирске. Автоинспекторы рассказали, что Хамроев, у которого есть гражданство Таджикистана, расспрашивал о возможности нелегально уехать из России.

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По словам знакомых Раковой, Хамроев начал преследовать ее после того, как она решила с ним расстаться. «Он ей запрещал даже с подругами встречаться. Как-то наехал на нее, когда я ей позвонил», — рассказал бывший одноклассник Раковой, имя которого «Сибирь.Реалии» не называет.

Родители Раковой сообщили журналистам, что трижды обращались в полицию из-за угроз убийством, но дело на него так и не завели. В свою очередь, дело против полицейских, которые не отреагировали на жалобы, закрыли в апреле 2023 года. В пресс-службе областной прокуратуры «Сибирь.Реалии» сообщили, что им «объявили выговор» за игнорирование жалоб Раковой и ее матери. Начальника МВД Советского района Андрея Гороха, по данным источника «НГС», сняли с должности после служебной проверки.

В пользу семьи убитой суд взыскал 2,9 миллиона рублей. Из них 2,5 миллиона суд признал моральным ущербом, 400 тысяч — материальным.

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