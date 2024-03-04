Песков: В Германии предметно обсуждают планы ударов по России

В Бундесвере «предметно обсуждают планы» по нанесению ударов по России. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал опубликованный пропагандистской Маргаритой Симоньян разговор четырех германских офицеров, которые, как утверждается, обсуждали удары в том числе по Крымскому мосту.

«Вы знаете, что и определенный демарш предпринят нами, и вызван посол ФРГ [в МИД РФ]. Сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах Бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории РФ. Это не нуждается в никаких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно», — заявил Песков.

В выходные канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести оперативное расследование утечки записи разговора высокопоставленных офицеров страны о планах атаковать Крымский мост, писал Die Welt. Шольц назвал произошедшее «очень серьезной проблемой».

«Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом, я имею в виду даже через СМИ, узнаем, к чему пришла эта проверка», — сказал Песков.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус назвал публикацию разговора германских офицеров частью «информационной войны Путина».

Вечером 1 марта Симоньян выложила в своем канале 38-минутную запись, на которой, как утверждается, германские офицеры обсуждают поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, а также возможность их применения против разных целей, включая, «мост на востоке», вероятно, речь идет о Крымском мосте.

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