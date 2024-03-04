Французский парламент одобрил включение в Конституцию права на аборт

Парламент Франции одобрил включение в Конституцию страны права на аборт. Об этом пишет Le Monde.

Поправка закрепит в Конституции Франции ​​«гарантированную женщинам свободу прибегать к добровольному прерыванию беременности». Ее поддержали 780 депутатов и сенаторов, против проголосовали 72. Для того, чтобы поправка была принята, необходимо было, чтобы за нее проголосовали не менее 512 человек.

«Законопроект направлен на закрепление в Конституции 1958 года свободы женщин прибегать к добровольному прерыванию беременности (аборту), — говорится на сайте французского правительства о законопроекте. — Речь идет о подтверждении ее фундаментального характера во Франции. Право на аборт в настоящее время ущемляется в ряде зарубежных стран, в том числе в США и даже в европейских государствах».

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал решение сенаторов и депутатов. Еще до голосования в парламенте он напомнил, что «был привержен тому, чтобы сделать свободу женщин прибегать к абортам фундаментальной, включив это в Конституцию».

В Версале, где проходило голосование депутатов и сенаторов, собрались несколько сотен противников абортов, назвавших свою акцию «Маршем за жизнь». Организаторы марша выступали на трибуне недалеко от замка.

Заседание транслировалось на большом экране на площади Трокадеро в Париже. После того, как голосование прошло, сотни собравшихся на площади поприветствали решение о включении права на аборт в Конституцию Франции.

Ранее, 28 февраля, поправку в Конституцию о праве на аборт одобрил французский Сенат. Ее поддержали 267 человек, против проголосовали 50.

Франция стала первой в мире страной, где право на аборт власти закрепили в Конституции.

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