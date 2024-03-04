Фигурантов дела Арашуковых приговорили к срокам до 19 лет колонии

Преображенский районный суд Москвы приговорил к реальным срокам 14 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, по которому ранее осудили бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом пишет «Интерфакс».

По версии следствия, фигуранты дела занимались хищением газа. Экс-гендиректору компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову, двоюродному брату экс-сенатора, суд назначил 16 с половиной лет колонии строгого режима.

Троюродного брата Арашукова, бывшего замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Беслана Арашукова приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Экс-гендиректор «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов получил 19 лет колонии строгого режима.

Среди еще 11 осужденных — родственники Арашуковых, бывшие руководители и сотрудники региональных подразделений «Газпром межрегионгаз» на Северном Кавказе. Некоторые фигуранты дела признали вину.

Рауфа Арашукова и его отца Рауля в конце 2022 года приговорили к пожизненному заключению по делу об убийствах и хищении газа на 4,4 миллиарда рублей. По версии следствия, Рауль Арашуков, который с 90-х годов руководил различными подразделениями «Межрегионгаза», организовал преступное сообщество, занимавшиеся хищением газа. Кроме того, следствие утверждало, что Рауф Арашуков по указанию отца организовал два убийства — заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства. Ни отец, ни сын вину по делу не признали.

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