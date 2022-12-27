Бывшего сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненным срокам по делу об убийствах и хищении газа 

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец экс-советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков получили пожизненные сроки по делу об убийствах и хищении газа на 4,4 миллиарда рублей.

В СК считают, что Рауль Арашуков, который с 90-х годов руководил различными подразделениями «Межрегионгаза», организовал преступное сообщество. Оно занималось хищением газа. Размер ущерба оценили в более чем 4,4 миллиарда рублей.

Кроме того, как утверждало обвинение, Рауф Арашуков по указанию отца организовал два убийства — заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства.

Рауфа Арашукова задержали в здании Совета Федерации в конце января 2019 года. В сентябре присяжные признали Арашуковых виновными по всем пунктам обвинения. Сами они вину не признают.

Источник: РИА «Новости»

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