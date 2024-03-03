Силовики в Ингушетии убили шестерых человек, вступивших с ними в перестрелку

Вечером 2 марта в городе Карабулак в Ингушетии между силовиками и неизвестными людьми произошла перестрелка. По данным ТАСС, в результате были убиты шесть боевиков.

Спецназ ФСБ «обнаружил и заблокировал» в одном из жилых зданий в Карабулаке «группу бандитов», которая собиралась совершить «резонансные преступления террористической направленности». Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). При попытке задержания неизвестные открыли огонь по силовикам, отмечает агентство.

Близкий к силовикам телеграм-канал «Розыск Ингушетия» пишет, что неизвестные забаррикадировались в многоквартирном доме на улице Осканова. Перестрелка длилась около 15 часов, отмечает ТАСС. В НАК утверждают, что неизвестные были приверженцами «Исламского государства».

Телеграм-канал «112» опубликовал видео, на которых, как утверждается, запечатлена перестрелка между неизвестными и силовиками. На кадрах слышны звуки выстрелов во дворе жилого дома. Baza утверждает, что в ходе перестрелки погиб случайный прохожий. Официально эта информация не подтверждена.

Жителей ближайших домов эвакуировали, в районе ввели режим контртеррористической операции. Около 11:00 мск ТАСС и РИА «Новости» сообщили о завершении операции, однако режим КТО в регионе действует до сих пор. Он предполагает, в числе прочего, что силовики будут проверять у людей документы и контролировать телефонные переговоры, ограничат связь и выставят блокпосты.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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