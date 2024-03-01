В колонии Навального не нашли «существенных нарушений»

Общественная наблюдательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа не нашла нарушений в ИК-3 в поселке Харп, где 16 февраля умер Алексей Навальный. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя ямальской ОНК Данилу Гонтаря.

Комиссия проверила ИК-3 особого режима и ИК-18 для пожизненно осужденных: обе колонии находятся в Харпе. Гонтарь сказал, что ОНК посетила отряды, ШИЗО и другие помещения. По словам председателя комиссии, питание в колониях «хорошее»: кроме основного, есть пять диетических видов.

«Результаты — особо ничем не отличающиеся от предыдущих. Проверили условия, дали рекомендации. Существенных нарушений не было», — сказал Гонтарь.

ОНК дала сотрудникам колоний рекомендации по материально-техническому обеспечению, «но не критичные». Данила Гонтарь отметил, что члены комиссии поговорили с заключенными, и никто из них не жаловался. В ОНК сообщили, что колонии собирались проверить в январе, но «по ряду причин» посещение перенесли. О смерти Навального при проверке ИК-3 не говорили: по словам Гонтаря, эта тема «не поднималась».

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