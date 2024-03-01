Дарья Навальная опубликовала прощальный пост об отце

Дочь Алексея Навального Дарья опубликовала прощальный пост об отце.

«Как-то так получилось, что у всех принято говорить “мои родители — это мой пример для подражания”. Хотя, в моем случае, это правда», — написала она.

«Папа, ты был примером для многих по всему миру. Твой оптимизм и заразительная, искренняя улыбка. Твое любопытство и тяга к новым знаниям. Твоя поразительная способность находить общий язык с каждым. Остроумие. Чувство юмора. Стойкость. Умение подобрать слова в нужный момент (или шутку, чтобы расслабить всех в тяжелой ситуации). Твоя доброта. Вера в добро, в себя, в людей. Ты с детства меня учил жить по принципам. Жить достойно. Ты отдал свою жизнь за меня, за маму, за Захара, за Россию, и я тебе обещаю, что я проживу свою жизнь так, как ты меня учил, чтобы ты мной гордился, а главное — с такой же яркой улыбкой на лице.

Ты всегда был и навсегда останешься моим примером. Моим героем. Моим папой. Я очень сильно тебя люблю. Покойся с миром», — написала Дарья Навальная.

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Ранее вдова оппозиционера Юлия Навальная опубликовала пост и видео с мужем под песню Земфиры «Хочешь».

«Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. [...] Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться. [...] Люблю тебя вечно. Покойся с миром», — написала она.

1 марта в Москве прошли похороны Алексея Навального. Его отпели в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, а затем похоронили на Борисовском кладбище. Попрощаться с политиком собрались тысячи людей.

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