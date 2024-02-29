Еще двое бизнесменов из списка Forbes отказались от гражданства РФ

Еще двое бизнесменов из списка Forbes — Андрей Баронов и Ратмир Тимашев — отказались от российского гражданства. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на знакомого предпринимателей.

По словам собеседника издания, основатели американских IT-компании Veeam Software и Object First вышли из гражданства РФ в консульстве на Кипре. У них обоих есть кипрские паспорта. При этом Баронов живет в Швейцарии, а Тимашев — в США.

Forbes отмечает, что Андрей Баронов сообщил о подаче документов на выход из российского гражданства в LinkedIn 10 месяцев назад. Он написал в своем профиле, что «глубоко потрясен» вторжением России в Украину. Также он критиковал войну и рассказывал о своих пожертвованиях гуманитарным организациям, помогающим украинцам.

Андрей Баронов вышел из гражданства России в декабре 2023 года, пишет Forbes, а Ратмир Тимашев — в январе 2024.

С 2017 по 2021 год бизнесмены входили в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» по версии Forbes. В 2020 году издание оценивало состояние Баронова в 770 миллионов долларов, Тимашева — в 680 миллионов. Они получили состояние в результате продажи компании Veeam Software венчурному фонду из США Insight Partners в 2020 году за 5 миллиардов долларов.

Издание пишет, что Баронов и Тимашев стали восьмым и девятым бизнесменами из числа бывших и действующих участников списка Forbes, которые вышли из российского гражданства. С начала войны от паспортов РФ также отказались: Олег Тиньков («Тинькофф банк»), Рубен Варданян («Тройка диалог»), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров («Арети»), Тимур Турлов (Freedom Holding) и Василий Анисимов (Coalco).

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