На экоактивиста завели дело из-за опрокинутого на стол чиновницы мусора

На экоактивиста из Ижемского района Коми Алексея Семенова завели уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 319 УК). Поводом стало то, что он опрокинул содержимое мусорного пакета на стол чиновницы, сообщает телеграм-канал «Поддержка экозащитников».

В постановлении о возбуждении уголовного дела, на которое ссылается канал, говорится, что Семенов зашел в кабинет начальника Государственной жилищной инспекции по Ижемскому району, где «публично и умышленно оскорбил начальника ГЖИ, а именно опрокинул содержимое мусорного пакета на рабочий стол».

В пакете находилась грязная туалетная бумага, пластиковая бутылка и другие отходы. В момент опрокидывания мусора на стол активист сказал, что «чиновники должны исполнять путинский закон», имея в виду статью 17.1 ФЗ «Об отходах производства и потребления». Следствие посчитало, что своими действиями он «унизил честь и достоинство пострадавшей», а также «подорвал авторитет органов госвласти».

«Поддержка экозащитников» отмечает, что ранее чиновница отказалась проводить проверку действий регионального оператора, который вывозил мусор и включил в договор неэксплуатируемую контейнерную площадку, расположенную рядом с детской площадкой. Этот оператор также выставлял счета на квартиры с долгом за предыдущие три года, угрожая судебными исками.

В декабре 2023 года Алексей Семенов увидел, как местный житель выгружает на этой неэксплуатируемой площадке целый багажник мусорных пакетов. Он взял один из пакетов, которые выпали из переполненного контейнера, и принес его чиновнице.

Активист связывает возбуждение против него уголовного дела со своей борьбой за экологизацию обращения с отходами.

Семенова также преследуют по статье о повторной «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК) из-за антивоенной публикации во «Вконтакте». С октября 2022 по февраль 2023 года он находился под домашним арестом. После признания вины ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Затем, на заседании в мае 2023 года, активист заявил, что не признает вину и отказывается от особого порядка рассмотрения дела.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.