Против хозяйки кафе, выгнавшей участника войны в Украине, возбудили уголовное дело

Против хозяйки кафе в подмосковных Люберцах, которая отказала в обсуживании в своем заведении участнику войны в Украине, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

В сообщении говорится, что после обращения неких «активистов общественной организации», обвинивших женщину в «высказываниях экстремистского характера» и попросивших проверить ее «на причастность к финансированию ВСУ», ведомство начало расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В сообщении СК речь, вероятно, идет о владелице кафе в Люберцах Алене Полякевич, которая на прошлой неделе написала в соцсетях о конфликте с участником войны в Украине.

«В кофейню зашел боец с фронта, начал вести себя, мягко говоря, не очень. Бариста не знала, что делать с ним в течение часа, на нее он не реагировал примерно никак, решила написать мне. Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе бойцы есть в моем списке», — написала Полякевич в своих соцсетях, доступ к которым на момент публикации заметки уже закрыт.

На пост обратили внимание z-активисты, в том числе сторонники известного женоненавистника и основателя экстремистского «Мужского государства» Владислава Позднякова и участники провластного движения «Русская община», которые донесли на Полякевич силовикам.

После этого девушку задержали, а 26 февраля Люберецкий городской суд оштрафовал ее на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии, сообщала «Медиазона».

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