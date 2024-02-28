Воевавшему в Украине дали год условно за попытку кражи у школьника

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к году условно контрактника Александра Зимина. Его обвинили в попытке ограбить школьника (часть 1 статьи 30 УК; часть 1 статьи 161 УК). На решение суда от 10 января обратило внимание издание «Сибирский Экспресс». Зимина также обязали выплатить штраф на 400 тысяч рублей.

По версии обвинения, Зимин выпил в гостях у своих родителей и поехал домой. В троллейбусе он заметил школьника, который снимал видеосообщение для одноклассницы на IPhone 12. Когда троллейбус остановился, Зимин вырвал из рук школьника телефон и попытался выскочить из открывшихся дверей, но потерпевший схватил его за рукав. После этого они оба вывалились из троллейбуса. Зимин выронил телефон, но не стал его подбирать и пошел в сторону дома.

В тексте приговора отмечено, что суд посчитал смягчающими обстоятельствами участие Зимина в войне в Украине и наличие у него малолетнего ребенка. Свою вину он признал и извинился перед потерпевшим.

Параллельно Зимина судили за кражу у собственного отца телефона HUAWEI nova Y61, циркулярной пилы «Вихрь» и шлифовальной машинки «Калибр». Согласно обвинительному заключению, пилу и шлифовальную машину он продал в комиссионный магазин. Рядом с этим комиссионным магазином Зимин украл у своего знакомого телефон Samsung Galaxy A 32. «Сибирский Экспресс» отметил, что в 2020 году Зимину назначили 240 часов обязательных работ за повторное вождение в состоянии опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК).

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