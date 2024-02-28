Владельцы телеграм-каналов получат Toncoin в качестве процентов от рекламы

Владельцы телеграм-каналов получат 50% от стоимости рекламы, размещенной в них через платформу Telegram Ads. Выплаты будут производиться в криптовалюте Toncoin, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Получить вознаграждение можно будет с марта 2024 года. Это будет доступно владельцам каналов из почти 100 стран. Из каких именно, Дуров не уточнил.

«Мы будем продавать рекламу и делиться доходами с владельцами каналов в Toncoin. Это создаст замкнутый круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои Toncoin, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов», — написал основатель Telegram.

По словам Дурова, телеграм-каналы ежемесячно набирают один триллион просмотров. Сейчас только 10% этих просмотров монетизируются с помощью рекламной платформы Telegram.

Реклама в мессенджере появилась в конце 2021 года. Она отображается в пабликах, на которые подписано более 1000 человек. Ее видят пользователи без подписки Premium.

Toncoin — криптовалюта, которая используется в сети The Open Network (TON) и позволяет проводить криптовалютные платежи в Telegram. Технологию TON создала команда мессенджера во главе с Павлом Дуровым. Изначально предполагалось, что TON будет запущена вместе с криптовалютой Gram. Однако в 2020 году Комиссия США по ценным бумагам запретила выпуск Gram, после чего Павел Дуров объявил о закрытии проекта. С тех пор им занимается независимое сообщество разработчиков. При этом технология встроена в Telegram: за TON, например, можно купить никнейм или виртуальный номер.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.