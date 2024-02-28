Двум россиянам грозит до пяти лет за пикник у Вечного огня

В Калининграде возбудили уголовное дело против 38-летнего жителя Свердловской области и 37-летней жительницы Ижевска, которые провели пикник у Вечного огня. Их обвинили в «надругательстве над надмогильным сооружением» в составе «организованной группы» (пункт «а» части 2 статьи 244 УК). Об этом пишет пресс-служба СК по Калининградской области.

Максимальное возможное наказание по этой статье может достигать пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, около часа ночи 27 февраля подозреваемые провели пикник у памятника 1200 гвардейцам, где прыгали через Вечный огонь и забрали корзину с цветами. Пару заметили операторы системы «Безопасный город». Они вызвали Росгвардию.

По данным издания «Новый Калининград», сотрудники Росгвардии доставили подозреваемых в отделение полиции.

О задержании сообщила и пресс-служба областного МВД. На мужчину, по данным ведомства, составили протокол по статье о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) и отправили в спецприемник.

На видеозаписи, которую опубликовали в ведомстве, полицейский за камерой задает мужчине вопросы о произошедшем. Мужчина стоит у стены и признает, что забрал цветы с мемориала «из романтических побуждений».

«Раскаиваюсь, не подумал о последствиях», — говорит он.

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