Задержанный на протестах россиянин отсудил у полиции 40 тысяч рублей

Россиянин, которого задержали на акции против мобилизации, отсудил у московской полиции компенсацию судебных расходов в размере 40 тысяч рублей, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на юриста Антона Аптекаря.

Суд решил, что полиция обязана возместить потерпевшему, имя которого не называется, расходы на работу представителя и госпошлину.

Россиянина задержали на акции против мобилизации, когда именно — не уточняется. Ему предъявили обвинение в участии в несогласованном митинге, который помешал дорожному движению (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). На следующий день его оштрафовали.

В мае 2023 года суд частично удовлетворил иск россиянина и признал незаконными действия сотрудников полиции, которые оставили его на ночь в отделе без еды, спального места и постельных принадлежностей.

Тем не менее, суд не удовлетворил просьбу потерпевшего признать, что его незаконно задержали на 48 часов, хотя у него есть заболевание, которое препятствует содержанию под административным арестом. Кроме того, суд решил, что сотрудники полиции имели право перевозить 24 человек в одном автозаке, заставить задержанных ждать суда в транспорте в течение шести часов и оставить яркий свет включенным на всю ночь. Отпечатки пальцев, согласно решению суда, полиция взяла с согласия задержанных, хотя потерпевший заявлял об обратном.

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