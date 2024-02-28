«Тинькофф» сообщил о мошенничестве с «налогом на СВО»

Мошенники под видом банков рассылают пользователям письма о якобы введенном налоге на «СВО», в которых сразу предлагают отказаться от его уплаты — иначе со счета будут списываться «десятки тысяч рублей». Пользователь, перешедший по ссылке в письме, попадает на сайт мошенников, который замаскирован под сайт банка. Об этом РБК рассказали в «Тинькофф Защите».

«Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон», — говорят в «Тинькофф».

Чтобы отказаться от уплаты налога, мошенники предлагают перейти по ссылке, которая ведет на сайт, замаскированный под официальную страницу банка. Там пользователь должен войти в личный кабинет. Сайт передает мошенникам личные данные, с помощью которых они могут вывести деньги с личного счета пользователя или оформить кредит на его имя.

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