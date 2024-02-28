Бюджетников обязали заполнять анкеты «по факту выезда за рубеж»

Сотрудников бюджетных организаций обязали заполнять анкеты «по факту выезда за рубеж». Фотографиями такой анкетой с журналистом Андреем Захаровым поделился сотрудник одного из региональных учреждений.

Судя по кадрам, бюджетники помимо стандартной информации — своего имени, адреса проживания и места работы — должны заполнять строчки с указанием номера телефона, которым они пользовались за границей. Также они должны написать марку своего устройства, IMEI и адреса электронной почты.

Кроме прочего, бюджетников просят указать, куда, когда и как надолго они ездили за рубеж, с какой целью и с кем. В анкете есть вопросы о местах и условиях проживания за границей и о порядке прохождения таможенного досмотра. Также ее авторы просят указать, кто из иностранцев посещал место проживания бюджетника, и предоставить их ФИО, место работы, должность и характеристики.

«Осуществлялся ли контроль принимающей стороны на пути следования к месту работы, отдыха? Кто из иностранцев проявлял к Вам повышенный интерес, какие вопросы задавали? Какие темы разговоров наиболее популярны при встречах с иностранцами (отношение к своему правительству, события в мире, о жизни в России)? Предлагалась ли вам материальная помощь (какая, кем, за что)? Предпринимались ли кем-нибудь из иностранцев попытки установить близкое знакомство с Вами (приглашения в гости, на вечеринки […])?», — вот некоторые из вопросов, которые перечислены в анкете.

Андрей Захаров, ссылаясь на полученные комментарии к этому посту, пишет, что в некоторых бюджетных организациях, например, в НИИ, такие анкеты заполняют уже давно.

«Зависит от допуска к секретности; человек, который мне это прислал, работает на максимально гражданской позиции, без особого допуска», — написал журналист.

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