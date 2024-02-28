Звезду сериала «Эйфория» задержали при попытке сорвать выступление Байдена

Полиция Нью-Йорка задержала актрису Хантер Шафер и еще 50 человек из-за участия в акции, во время которой протестующие попытались сорвать выступление Джо Байдена на Late Night Show. Об этом сообщает издание Vulture.

Издание со ссылкой на организацию Jewish Voice for Peace отмечает, что 25-летняя Шафер и другие протестующие в понедельник 26 февраля пришли в штаб-квартиру NBC в нью-йоркском Рокфеллер-центре с баннерами и плакатами. Они пытались сорвать съемки передачи Late Night Show с Сетом Майерсом, в которой в тот момент участвовал Джо Байден, пишет Vulture.

На кадрах, опубликованных Jewish Voice for Peace в инстаграме, видно, как протестующие скандируют лозунги и держат в руках плакаты с надписями, критикующими внешнюю политику Байдена в Газе. «От евреев Байдену: остановите осаду Израилем Газы», — говорилось на одном из баннеров. «Остановите вооруженный геноцид», — говорилось на другом.

На Шафер и других протестующих были футболки с надписями, призывающими к немедленному прекращению огня в Газе.

«Мы ценим ее приверженность идее о свободе палестинцев и справедливому будущему для всех», — заявили в Jewish Voice for Peace изданию Vulture, комментируя задержание Шафер.

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