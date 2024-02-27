Французскому актеру Жерару Депардье предъявили новое обвинение в сексуализированном насилии, пишет Русская служба Би-би-си.

Жалобу в прокуратуру Парижа на актера написала 53-летняя художница-постановщица Амели. По ее словам, Депардье схватил ее и трогал за грудь в 2021 году во время съемок фильма «Зеленые ставни».

Адвокат Карин Дюррье-Дибольт рассказала, что это произошло, когда ее клиентка шла по коридору, где сидел Депардье. «Он обхватил ее ногами и начал трогать ее тело вплоть до груди. Она чувствовала себя совершенно беспомощной, неспособной вырваться из этой ловушки», — сказала она.

Дюррье-Дибольт также добавила, ее клиентка обвиняет Депардье не только в сексуализирвоанном насилии, но и в сексистских оскорблениях.

Сам Депардье пока не комментировал это дело. Ранее 13 женщин обвинили актера в сексуализированных домогательствах, которые происходили в течение последних 20 лет во время съемок фильмов, а также в общественных местах. Адвокат Депардье заявлял, что актер официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство.

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