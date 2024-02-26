Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области. Есть погибшие

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли», — написал он в своем телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что в результате атаки еще три человека получили осколочные ранения. Двоих пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, еще одного — в Грайворонскую ЦРБ.

Ранее сегодня Гладков писал о нескольких дронах, сбитых в небе над Белгородской областью, а также о минометном обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там, по его словам, ранения получили двое детей 10 и 11 лет.

Читать еще После смерти Навального власти Германии потеряли интерес к обмену Красикова

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.