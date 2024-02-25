В Крыму российские военные ворвались в кафе и избили посетителей

В ночь на 24 февраля в поселке Черноморское в аннексированном Крыму военные 81-й добровольческой бригады «Медведи» ворвались в кафе «Крепость». Они стреляли в воздух и избивали посетителей. Видео с камер видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал «Чп Симферополь». Информацию о нападении подтвердил пропагандист, основатель движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов.

На опубликованном ролике видно, как несколько мужчин в гражданской и камуфляжной одежде заходят на территорию кафе с оружием и дубинками. Посетители заведения ложатся на пол и убирают руки за голову, но несмотря на это военные начинают выборочно избивать их ногами и дубинками.

«Важные истории» пишут, что это же видео во «Вконтакте» опубликовала девушка одного из пострадавших. «Мой любимый человек в тяжелом состоянии в больнице», — написала она. Девушка рассказала изданию, что в ночь на 24 февраля в кафе «Крепость» отдыхали двое военных — они отмечали 23 февраля. По ее словам, мужчины вступили в конфликт с другими посетителями кафе, после чего вызвали «подкрепление» из подразделения «Медведи».

«Вооруженные люди в масках ворвались на балкончик заведения, где люди общались и курили, и начали их избивать. Причем конфликт изначально у них возник не с людьми на балконе. Моего молодого человека посадили на стул и начали жестоко избивать дубинками. Также досталось его брату, который пытался за него заступиться, и друзьям», — рассказала девушка пострадавшего.

Мать другого посетителя кафе сообщила «Важным историям», что ее сын госпитализирован с переломом переносицы и лицевой кости, а также с травмами мягких тканей на затылке, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Большинству других пострадавших госпитализация не понадобилась, отмечает издание.

Пропагандист Александр Талипов утверждает, что личность напавших на кафе установлена, и что против них уже возбуждено уголовное дело. По какой статье, он не уточнил. Талипов написал, что наказание понесут двое военных, а остальные участвовавшие в нападении на кафе будут уволены из ЧВК.

«Важные истории» отмечают, что добровольческая 81-я бригада «Медведи» была основана в 2023 году в аннексированном Крыму под протекцией назначенных Россией властей. В ноябре прошлого года телеграм-канал Astra писал, что наемник ЧВК «Медведи» зарубил топором и расстрелял мирного жителя в оккупированном селе Олешки Херсонской области.

Назначенные Россией власти Крыма поспешили опровергнуть информацию о связи «Медведей» с главой полуострова Сергеем Аксеновым.

«Ряд Telegram-каналов распространяют ложную информацию, что ЧВК "Медведи" связаны с руководителями полуострова. Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК "Медведи" имеет подчинение совсем по иной вертикали. Позиция руководства Крыма четкая и понятная: Все виновные должны быть наказанны согласно закону», — написал в своем телеграм-канале советник Аксенова по информационной политике Олег Крючков.

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