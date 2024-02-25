Не поддержавших Россию украинцев депортировали из оккупированной части Запорожской области

Украинцев, которые не поддержали Россию, в 2022 году выселили из домов и депортировали из оккупированной части Запорожской области. Об этом в интервью пропагандистке Надане Фридрихсон рассказал назначенный Россией местный губернатор Евгений Балицкий.

«Мы выселили большое количество семей, это было очень непросто сделать. Выселили! Тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации», — сказал он.

По словам Балицкого, людей депортировали еще до того, как Россия объявила о включении в свой состав оккупированных территорий 30 сентября 2022 года.

«Выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить и с которыми придется разбираться еще жестче. Их жизнь может быть под большой угрозой, поэтому пускай лучше едут к себе в Бандерштадт и там строят свой гей-мир», — сказал Балицкий.

Он рассказал Фридрихсон, что людей «доводили до ленточки» (линии соприкосновения — «Холод»), зачитывали им «решение» о выселении и «отправляли». На вопрос о том, почему жизнь украинцев могла оказаться под угрозой, Балицкий сказал, что их могли убить соседи.

Сколько людей было депортировано российскими властями, он не уточнил.

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