Власти Забайкалья подтвердили гибель 16 российских военных при ударе ВСУ по полигону в Донецкой области

Власти Забайкалья подтвердили гибель 16 российских военнослужащих из региона при ударе ВСУ по полигону у села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, мэр Читы Инна Щеглова сообщила о гибели четырех жителей города. Исполняющая обязанности главы Краснокаменского района Наталья Щербакова ранее говорила, что, по предварительной информации, погибли пять военных из района. Глава Нерчинского района Борис Протасов подтвердил гибель двух военных, администрация Тунгокоченского района – одного. До этого власти Борзинского района заявили о гибели четырех военных.

Ранее источники Русской службы «Би-би-си» сообщили о гибели как минимум 60 военных при ударе. По их словам, днем 20 февраля военнослужащие четвертой, пятой и шестой роты 36-й гвардейской мотострелковой бригады выстроились на полигоне в ожидании командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. Удар нанесли, предположительно, ракетами HIMARS. Губернатор Забайкалья Александр Осипов информацию о как минимум 60 погибших отрицал.

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