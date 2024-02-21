При ударе ВСУ по полигону в Донецкой области погибли не менее 60 российских военных — СМИ

При ударе ВСУ по полигону у села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области погибли не менее 60 российских военных. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники.

По ее данным, удар, в результате которого погибли не менее 60 военных, ВСУ нанесли днем 20 февраля. Это произошло во время построения военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), которая постоянно дислоцируется в городе Борзя Забайкальского края. По словам собеседников Русской службы «Би-би-си», военнослужащие четвертой, пятой и шестой роты бригады выстроились на полигоне в ожидании командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. Удар был нанесен, предположительно, ракетами HIMARS.

О произошедшем написали в том числе некоторые прокремлевские телеграм-каналы. Так, «Досье шпиона» утверждает, что ВСУ нанесли удар накануне около девяти утра. По его данным, на построении были военнослужащие 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В сообщении также говорится, что на 16:00 20 февраля в результате удара погибли 65 человек.

Однако о том, что на построении были военные из Забайкалья, пишет военнослужащий «ДНР» Егор Гузенко. По его информации, погибли 65 человек.

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