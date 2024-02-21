Губернатор Забайкалья отрицает информацию о гибели более 60 российских военных при ударе по полигону в Донецкой области

Информация о по крайней мере 60 погибших в результате удара ВСУ по российскому полигону у села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области «недостоверна и сильно преувеличена». Об этом заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

«В течение этих и следующих суток мы доведем напрямую до каждой семьи полную и достоверную информацию о судьбе бойцов. Никто не останется без помощи и поддержки. Распространяемая информация недостоверна и сильно преувеличена», — написал он в телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщили, что при ударе ВСУ по полигону погибли как минимум 60 российских военных. Русская служба «Би-би-си» уточнила, что это произошло во время построения военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады. Они выстроились на полигоне в ожидании командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. По информации собеседников издания, удар нанесли днем 20 февраля, предположительно, ракетами HIMARS. Военнослужащий «ДНР» Егор Гузенко и телеграм-канал «Досье шпиона» писали о 65 погибших.

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