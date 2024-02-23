В РКН сообщили об утечке 500 миллионов записей с личными данными россиян в результате одного инцидента

В 2024 году в результате одного инцидента в сеть утекли 500 миллионов записей с личными данными россиян. Об этом агентству ТАСС сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

Он не уточнил о каком именно инциденте идет речь. «Мы ее сейчас расследуем», — сказал Вагнер об этой масштабной утечке.

Всего с начала года в сеть утекли 510 миллионов записей с личными данными россиян. «В этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — отметил Вагнер.

По его словам, в 2023 году количество случаев утечек личных данных в сеть увеличилось по сравнению с 2022 годом. При этом общий объем скомпрометированных данных уменьшился.

За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 случаев утечек персональных данных, при этом в сеть попало около 300 миллионов записей. При этом в 2022 году ведомство зафиксировало около 140 утечек, а в сети оказались 600 миллионов записей о российских гражданах.

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