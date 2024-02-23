Московские власти отклонили заявку на проведение марша памяти Немцова и Навального

Московские власти отклонили заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова и Алексея Навального. Об этом сообщил один из его организаторов лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

«Сейчас мне позвонил какой-то хрен из префектуры и сообщил, что из-за ковидных ограничений запрет на марш памяти. На мой вопрос — а "Единой России" можно, уклонился от ответа», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что намерен обжаловать решение властей в суде.

19 февраля заявку на проведение марша вместе с Нечаевым подали незарегистрированная кандидатка на выборах президента Екатерина Дунцова, а также соратники Немцова Константин Мерзликин и Михаил Шнейдер.

Марш памяти Немцова и Навального планировалось провести 2 марта от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Сбор участников предполагался в 13:00, а их количество — 50 тысяч человек.

«Цель: почтить память выдающегося российского политика Б. Е. Немцова в связи с 9-й годовщиной его убийства, почтить память А. А. Навального, выразить солидарность и поддержку идеям и целям деятельности Б. Е. Немцова, опирающимся на ценности развитого гражданского общества, правового государства, защиты свобод и прав человека, включая недопустимость политических репрессий», — говорилось в заявке на проведение марша.

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