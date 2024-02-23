ФСБ два года преследует российских ученых, подписавших письмо против войны в Украине — T-Invariant

Сотрудники ФСБ в течение двух лет после начала вторжения России в Украину преследуют ученых, подписавших антивоенное письмо. Об этом пишет T-Invariant.

Журналисты выяснили, что в ФСБ вызывали на беседы подписантов обращения, осуществляли на них давление через руководство вузов, а также через их жен. «Письмо подписали более 20 сотрудников нашего института. Ко всем приходили ФСБшники для беседы», — рассказал один из подписантов. Журналисты смогли поговорить с пятью сотрудниками этого же института, многие из которых покинули Россию. При этом они отметили то, что директор отстаивал их перед ФСБ.

Другой ученый сообщил, что директору института, где он работал, принесли распечатку его постов в фейсбуке. Сотруднику сократили число публичных выступлений, а также административных и представительских функций и задач.

Есть, как сообщается, и случаи, когда ученым сокращали грантовое финансирование из-за подписания письма. «На протяжении многих лет я и коллектив под моим руководством успешно получали гранты Российского научного фонда. Аудит впервые пришел именно к нам именно весной 2022 года. Совпадение? Не думаю», — рассказал один из собеседников T-Invariant.

Кроме того, жена одного из ученых, которая тоже занимается исследованиями, рассказала, что ее мужа после отъезда из России заставили уволиться из вуза. При этом изначально администрация хотела сохранить их аффилиацию в институте. Сама собеседница T-Invariant продолжает там работать на небольшой ставке, даже находясь не в России.

В начале февраля Русская служба Би-би-си рассказала, что более десяти ученых-физиков, занимавшихся исследованиями гиперзвука, стали обвиняемыми по статье о госизмене. Журналисты выяснили, что ученых стали активно отправлять за решетку после 2018 года. Тогда президент России Владимир Путин рассказал о создании в стране гиперзвуковых ракет, «не имеющих аналогов в мире».

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