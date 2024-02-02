«Показать, что российские ракеты — лучшие и их пытаются украсть». Русская служба Би-би-си рассказала, почему ученых, занимающихся гиперзвуком, преследуют по госизмене

Более десяти ученых-физиков, занимавшихся исследованиями гиперзвука, стали обвиняемыми по делам о госизмене. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Фигурантами дел стали сразу по несколько физиков из подмосковных Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и Центрального аэродинамического института (ЦАГИ), а также новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН.

По словам экс-сотрудника ЦНИИМаш Владимира Лапыгина, тоже отсидевшего срок за госизмену, арестованные ученые из Новосибирска занимались исключительно фундаментальными исследованиями и разработками. «Все те, которые по гиперзвуковому оружию были арестованы, они близко не стояли к этому оружию», — сказал он.

Адвокат проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов подтвердил, что никто из десятка ученых, которых стали преследовать из-за якобы передачи «тайн о российском гиперзвуке», оборонной тематикой не занимался.

Один из арестованных по такому делу — доцент Томского политеха Владислав Галкин. 68-летний ученый с апреля 2023 года находится в СИЗО Новосибирска. Он с 2017 года занимался исследованиями сверхзвуковых технологий.

Другой фигурант дела о госизмене — сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Владимир Звегинцев. Он находится под домашним арестом. Звегинцев был соавтором как минимум девяти публикаций Галкина. Четыре из них в 2015-2021 годах были опубликованы в зарубежных изданиях. Его коллеги, физики-аэродинамики Анатолий Маслов и Александр Шиплюк, с лета 2022 года сидят в СИЗО.

«Всегда высоко ценили публикации за рубежом. Проходит какое-то время, начинается СВО, и хоп: „А вы, оказывается, публиковались за рубежом!“ Так вы же сами хотели, чтобы российская наука была международной. Как надо было — так он и делал. Запретили бы международные публикации, он бы не публиковался. Сначала гнали в зарубежные журналы метлой, а теперь сажают», — сказал «Би-би-си» родственник Галкина.

Журналисты выяснили, что ученых стали активно отправлять за решетку после 2018 года. Тогда президент России Владимир Путин рассказал о создании в стране гиперзвуковых ракет, «не имеющих аналогов в мире». «В материалах [дела] пишется, что у России есть передовые технологии в области гиперзвуковых вооружений, аналогов которым не существует во всем мире, — рассказал Смирнов. — И якобы за этим охотятся представители иностранных разведок». По его словам, в частных беседах следователи говорят защитникам, что о каждом деле о госизмене против ученых докладывают Путину.

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