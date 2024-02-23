В колонии, где погиб Навальный, ранее до смерти запытали заключенного и попытались выдать это за самоубийство

Сотрудники исправительной колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где 16 февраля погиб Алексей Навальный, в прошлом уже пытались скрыть гибель заключенных. В июле 2022 года там до смерти запытали осужденного Бахромбека Шарифова — и сотрудники ИК-3 пытались выдать его гибель за самоубийство, выяснил «Холод».

По словам четырех источников «Холода», Шарифов задохнулся во время пытки: его одели в смирительную рубашку, закатали в матрас и завязали скотчем. Эта пытка часто практиковалась в ИК-3, сообщили «Холоду» бывшие заключенные. Когда обнаружилось, что Шарифов погиб, орудия пыток сожгли и заявили, что заключенный повесился сам. Вскрытие опровергло эту версию. Обвинение по этому делу предъявили пятерым сотрудникам колонии.

Кроме того, «Холод» обнаружил как минимум два случая, когда родственникам заключенных, погибших в этой колонии, не сообщили ни причину, ни обстоятельства их смерти. Сестра одного из заключенных рассказала, что администрация колонии дала ей и матери всего сутки, чтобы добраться до ИК-3 и забрать тело; сделать это они не успели, поэтому заключенного похоронили в Харпе без фамилии, под номером.

Тело Алексея Навального вопреки закону отказывались показать его матери на протяжении недели после его гибели. 22 февраля она сообщила, что следователь показал ей тело сына, но отдавать отказался. Он стал шантажировать ее и требовать похоронить Алексея Навального тайно.

В свидетельстве о смерти, которое показали матери Навального, говорится, что его смерть была естественной. Изначально в колонии утверждали, что политик умер из-за «синдрома внезапной смерти», хотя такого диагноза не существует.

Подробнее о том, что нам удалось выяснить о колонии, где погиб Алексей Навальный, читайте здесь.

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