Украина лишила Россию возможности напасть на Европу с моря

Вооруженные силы Украины лишили Россию возможности напасть на Европу с моря. К такому выводу пришли опрошенные «Холодом» эксперты в рамках большого исследования о состоянии Черноморского флота России.

Военные аналитики отмечают, что Украине удалось подорвать боеспособность Черноморского флота настолько, что он больше не представляет критической угрозы для Украины. Более того, участие во вторжении кораблей Балтийского и Северного флотов также негативно сказалось на общей боеспособности российского ВМФ.

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В ходе вторжения Кремль планировал высадить десант в Одессе, для этого Черноморскую группировку усилили большими десантными кораблями (БДК) «Минск», «Калининград», «Королев» из состава Балтийского флота и «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский Горняк» из состава Северного флота. В ходе оборонительных операций ВСУ удалось подбить БДК «Минск», также повреждения получили несколько десантных кораблей классом ниже.

Переброска кораблей Северного и Балтийского флотов в Черное море значительно подорвала наступательный потенциал России на северно-европейском направлении, отмечают эксперты. На два флота у России осталось только три БДК — «Александр Шабалин» из Балтийского флота (который пока только приступает к испытаниям после ремонта и модернизации), «Александр Отраковский» и «Иван Грен» из Северного. Этих сил просто недостаточно для проведения серьезной наступательной операции на европейские страны.

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Более того, из-за провала десантной операции в Украине, российское Минобороны использовало обученные части морской пехоты в качестве штурмовых сухопутных бригад, что привело к их истощению. На текущий момент у России просто нет опытных подразделений морской пехоты, способных на проведение подобных наступательных операций, считают опрошенные «Холодом» эксперты.

«Бригады морской пехоты сменили уже три или четыре состава за прошедшие два года. Поэтому сейчас, даже если Россия и захочет, она не сможет организовать десантную операцию, потому что проводить ее некем. Для такой сложной операции пехотинцы должны быть хорошо обучены, их действия должны быть отработаны. В России таких морпехов уже практически нет», — уверен морской офицер ВМС Украины в отставке Павел Лакийчук.

Вернуть на север задействованные во вторжении корабли Россия также не сможет — из-за войны Турция перекрыла свои проливы для военных судов стран-участников боевых действий. Таким образом усиленная группировка оказалась заперта в Черном море.

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