«Даже Понтий Пилат не стал препятствовать выдаче тела Спасителя». Православные священники и верующие попросили отдать тело Навального родственникам

Православные священники и верующие опубликовали открытое письмо к российским властям, в котором призвали отдать тело скончавшегося в колонии Алексея Навального его семье. Текст обращения опубликован на сайте православного проекта «Мир всем».
В нем отмечается, что Навальный был не только политиком, но и верующим православным христианином.
«Не омрачайте трагедию его гибели отказом в такой простой и человечной просьбе. Помните, что перед Богом все равны. Отказ в выдаче тела Алексея Навального его семье будет воспринят как проявление безжалостности и бесчеловечности. Это решение может привести к еще большему напряжению в обществе. Мы призываем вас не идти по этому пути», — говорится в обращении.
«Проявите милосердие и сострадание к его матери, жене, детям и близким. Каждый человек заслуживает того, чтобы его похоронили по-человечески. Даже Понтий Пилат, принявший решение о казни Христа из страха оказаться нелояльным императору: “если отпустишь Его, ты не друг кесарю” (Ин. 19.12), не стал препятствовать выдаче тела Спасителя и его погребению. Не будьте более жестокими, чем Пилат», — призвали подписанты российские власти.
На момент публикации заметки свои подписи под обращением оставили около 300 человек.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.