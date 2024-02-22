Латвия запретила импорт сельхозпродукции из России и Беларуси

Сейм Латвии в окончательном чтении принял законопроект о запрете импорта сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси. Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент страны, сообщает Delfi.

Ограничения коснутся продуктов сельского хозяйства, животноводства и рыболовства в том числе, если их ввозят через третьи государства. Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, но при необходимости его можно будет продлить.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Латвия вводит эти ограничения, чтобы «не дать государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные доходы от экспорта своей продукции, тем самым способствуя возможности продолжения войны в Украине».

Перечень конкретных товаров, импорт которых будет запрещен, определит кабинет министров страны.

В 2023 году Латвия импортировала из России 423,7 тысячи тонн зерна, что почти на 60% больше, чем в 2022 году. Тогда импорт составил 265,1 тысячи тонн.

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