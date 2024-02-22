Перевозчиков обяжут передавать спецслужбам данные об IP-адресах и банковских картах пассажиров

Российский Минтранс готовит проект приказа, который обяжет воздушных, водных железнодорожных и автоперевозчиков передавать в единую базу данных информацию, в частности, о банковских картах, IP-адресах и паролях учетных записей пассажиров. Доступ к этой базе будут иметь ряд государственных ведомств, включая ФСБ и МВД. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказался текст документа.

По данным издания, приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Эта база существует уже сейчас, но пока в нее отправляют лишь информацию о о дате поездки и ее маршруте. Согласно новому приказу, туда также будут отправлять данные, которые пассажир указывает при бронировании и покупке билета, в том числе о банковской карте, а также логин и пароль учетной записи на сайте или в приложении перевозчика. Данные планируется хранить семь лет.

Как отмечает «Коммерсантъ», в отзыве на проект приказа, направленном в Минтранс Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), говорится, что часть дополнительных данных о пассажирах, в частности логин и пароль учетной записи, являются «сведениями конфиденциального характера. Действующее российское законодательство запрещает их раскрывать «без согласия субъекта таких данных».

Источники «Коммерсанта» в транспортной отрасли также отметили, что новые правила накладывают на авиакомпании дополнительные расходы, обязанности и ответственность, в том числе за возможные утечки данных.

В свою очередь, собеседники издания из Минтранса выразили уверенность в том, что ЕГИС ОТБ хорошо защищена от неправомерного доступа, а сбор и анализ дополнительных данных о пассажирах позволит оперативно выявлять «поведенческие аномалии» и вычислять злоумышленников «от контрабандистов до террористов».

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