Олимпийского чемпиона и экс-футболиста «Барселоны» отправили в тюрьму за изнасилование

Верховный суд испанского региона Каталония приговорил бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса к четырем с половиной годам лишения свободы, признав виновным в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.

«Доказано, что жертва не давала согласия, и что есть доказательства, помимо показаний истицы, позволяющие считать факт изнасилования доказанным», — говорится заявлении суда. Своим решением он также обязал Алвеса выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.

Дани Алвеса задержали в Испании в январе 2023 года по обвинению в сексуализированном насилии. Потерпевшая утверждала, что 30 декабря 2022 года футболист заперся с ней в туалете VIP-зоны клуба Sutton, принудил к оральному сексу, ударил и изнасиловал. В свою очередь, Алвес настаивал, что сексуальная связь произошла по обоюдному согласию. В ходе процесса обвинение просило назначить ему девять лет лишения свободы.

Играя за разные команды, Дани Алвес завоевал в общей сложности 43 трофея и считается одним из самых титулованных футболистов в мире.

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