Z-каналы сообщили о самоубийстве провоенного блогера Андрея Морозова

Автор телеграм-канала «Нам пишут из Янины» Андрей «Мурз» Морозов покончил с собой. Его предсмертное сообщение опубликовано в его телеграм-канале, о самоубийстве пишут «ПриZрак Новоросии», «Солдатская правда» и «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА».

Морозов ранее писал, что командование заставило его удалить один из постов. Предположительно, речь идет о публикации в его телеграм-канале «Нам пишут из Янины», в которой говорится, что российская армия потеряла 16 тысяч человек и 300 единиц бронетехники во время боев за Авдеевку.

После публикации поста некоторые Z-пропагандисты обрушились с критикой на Морозова, среди них был и Владимир Соловьев. В одном из постов с травлей блогера говорилось, что его заявления являются «очередным пораженческим высером, вполне себе тянущим на фейки и клевету в адрес МО РФ», отмечает Русская служба «Би-би-си».

Бои за Авдеевку шли с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако в последние недели они стали интенсивнее, писала газета Financial Times. В начале февраля украинские военные аналитики сообщали о тяжелом положении ВСУ в Авдеевке, а также говорили о возможном оставлении города ради спасения защищавших его солдат. После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских войск из населенного пункта.

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